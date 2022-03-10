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Факти / Україна

У Херсоні військові РФ захопили ізолятор тимчасового тримання

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Херсоні військові РФ захопили ізолятор тимчасового тримання

Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова повідомила, що до будівлі Херсонського СІЗО зайшли російські загарбники.

Про це омбудсмен написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, раніше персонал та утримуваних осіб евакуювали із будівлі.

Наразі російські військові облаштовують приміщення для потреб підрозділів Росгвардії, які прибули до Херсону напередодні.

– У Херсоні та прилеглих населених пунктах окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вже неправомірно заарештували понад 400 громадян України за супротив владі загарбників, – наголосила Людмила Денісова.

За її словами, в ізоляторі мають утримувати наших затриманих громадян.

Як повідомляє місцеве видання Херсон.Суспільне, 9 березня російські загарбники захопили не СІЗО, а ізолятор тимчасового тримання по вул.Теплоенергетиків.

За словами омбудсмена, злочинні дії російських бойовиків порушують вимоги Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, де йдеться про захист жертв міжнародних збройних конфліктів.

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3 березня російські окупанти повністю захопили будівлю Херсонської ОДА. Відтоді місцеві жителі масово почали виходити на мітинги із закликами до агресора залишити місто.

Фото: Pixabay

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