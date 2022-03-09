В Херсоне захватчики задержали более 400 украинцев, хотят ввести полицейский режим — Генштаб
На 14-й день войны России против Украины в Херсоне российские захватчики пытаются ввести административно-полицейский режим.
Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины. Известно, что именно для этого в Херсонскую область ввели подразделения Росгвардии, которые задерживают украинцев.
— В связи с яростным сопротивлением жителей города Херсон, оккупанты пытаются ввести административно-полицейский режим, для чего в Херсонскую область введены подразделения Росгвардии, которые совершили неправомерное задержание более 400 граждан Украины, — рассказали в Генштабе.
Украинские военные отмечают, что агрессор существенно снизил темпы продвижения войск, но не отказался от проведения наступательной операции.
Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на окружении Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, и на обеспечении сухопутного коридора между временно оккупированным Крымом и континентальной частью России.
Российские военные еще 3 марта полностью захватили здание Херсонской облгосадминистрации. С тех пор местные жители стали массово выходить на митинги, призывая агрессора покинуть город.
На акции протеста херсонцы выходят с флагами Украины и скандируют патриотические лозунги.