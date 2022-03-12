Руководство российской армии возобновило практику “расстрельных отрядов”, убивающих своих же солдат, которые не хотят воевать в Украине. Об этом рассказал на допросе один из российских пленных.

Видео допроса обнародовала Служба безопасности Украины.

– Путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Впрочем, это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных. Об этом очередной пленный оккупант рассказывает на допросе в СБУ. Мол, армейское руководство возобновило практику “расстрельных отрядов” – эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать, — отметили в СБУ.

Во время допроса российский военный сообщил, что сдался в плен в Николаевской области. По его словам, после так называемых учений их перебросили на войну в Украине.

Пленный заявил, что во время продвижения вглубь Украины военные путинской армии начали понимать, что воюют против мирных жителей. При этом командование их уверяло, что в населенных пунктах “мирных жителей нет”.

– Нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, пытающихся вернуться домой, – признался пленный.

Он также рассказал о бунте морских пехотинцев РФ под Одессой.

– Под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли с судна, потому что поняли, что происходит… Мы, когда уже поняли обстановку, нас не пустили назад, сказали, что убьют, если мы уйдем, — добавил пленный.

Накануне во время пресс-конференции пленных российских летчиков подполковник и заместитель командира 47-го авиационного полка РФ Максим Криштоп признался, что его полк получил информацию о предстоящей полномасштабной войне на территории Украины еще в январе 2022 года.

Другой пленный российский летчик сообщил об основных задачах, которые ставило командование РФ на территории Украины.

О том, как проходила подготовка к наступлению на Украину, рассказывали и пленные российские разведчики из Самары.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери путинских войск с 24 февраля по 12 марта ориентировочно составили более 12 тыс. человек личного состава, сотни единиц уничтоженных танков и боевых бронированных машин, десятки единиц артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Фото: Генштаб ВСУ