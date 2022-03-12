Керівництво російської армії відновило практику “розстрільних загонів”, які убивають своїх же солдатів, котрі не хочуть воювати в Україні. Про це розповів на допиті один із російських полонених.

Відео допиту оприлюднила Служба безпеки України.

– Путін не вірить у власну армію і вдається до сталінських репресій. Утім це не рятує його від бунтів, які вже почали виникати серед російських військових. Про це черговий полонений окупант розповідає на допиті в СБУ. Мовляв, армійське керівництво відновило практику “розстрільних загонів” – ешелонів, які йдуть за основними силами РФ і вбивають тих, хто хоче втекти, – зазначили в СБУ.

Під час допиту російський військовий повідомив, що здався в полон у Миколаївській області. За його словами, після так званих навчань їх перекинули на війну в Україні.

Полонений заявив, що під час просування вглиб України військові путінської армії почали розуміти, що воюють проти мирних жителів. Водночас командування їх запевняло, що в населених пунктах “мирних жителів немає”.

– Нам дали зрозуміти, що назад ми не повернемося, бо за нами їдуть ешелони, що вбивають дезертирів, які намагаються повернутися додому, – зізнався полонений.

Він також розповів про бунт морських піхотинців РФ під Одесою.

– Під Одесою 600 морпіхів збунтувалися і не вийшли з судна, бо зрозуміли, що відбувається… Ми коли вже зрозуміли обстановку, нас не пустили назад, сказали, що уб’ють, якщо ми підемо, – додав полонений.

Напередодні під час пресконференції полонених російських льотчиків підполковник та заступник командира 47-го авіаційного полку РФ Максим Криштоп зізнався, що його полк отримав інформацію про майбутню повномасштабну війну на території України ще в січні 2022 року.

Інший полонений російський льотчик повідомив про основні завдання, які ставило командування РФ на території України.

Про те, як відбувалася підготовка до наступу на Україну, розповідали й полонені російські розвідники з Самари.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати путінських військ з 24 лютого до 12 березня орієнтовно склали понад 12 тис. осіб особового складу, сотні одиниць знищених танків та бойових броньованих машин, десятки одиниць артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб ЗСУ