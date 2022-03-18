Российские войска произвели обстрел по сотрудникам СБУ, пытавшимся достать граждан из-под завалов драмтеатра в Мариуполе. Об этом в Telegram-канале сообщает полк Азов.

— Мало того, что россияне сбросили две сверхмощные бомбы на помещение, в котором прятались гражданские, они еще и не позволяют помочь оказавшимся под завалами людям, – говорится в сообщении.

По словам жительницы Мариуполя, которая давала комментарий для Азова, под завалами находится около 700 человек.

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Напомним, 16 марта российские войска целенаправленно уничтожили Драматический театр в Мариуполе, где скрывались сотни людей.

Оккупанты сбросили на здание сверхмощную бомбу, несмотря на большую надпись “ДЕТИ” рядом.

Фото: АЗОВ Маріуполь