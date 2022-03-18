Російські війська здійснили обстріл по співробітниках СБУ, що намагались дістати громадян з-під завалів драмтеатру в Маріуполі. Про це у Telegram-каналі повідомляє полк Азов.

– Мало того, що росіяни скинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами, – ідеться у повідомленні.

Зі слів мешканки Маріуполя, що давала коментар для Азову, під завалами перебуває приблизно 700 людей.

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Нагадаємо, 16 березня російські війська цілеспрямовано знищили Драматичний театр у Маріуполі, де ховалися сотні людей.

Окупанти скинули на будівлю надпотужну бомбу, незважаючи на великий надпис “ДІТИ” поруч.

Фото: АЗОВ Маріуполь