Российские оккупанты нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, несмотря на то, что рядом была огромная надпись «ДЕТИ». Об этом свидетельствуют новые спутниковые изображения от Maxar Technologies, передает CNN.

Ранее Маруипольский горсовет сообщал о целенаправленном уничтожении войсками РФ Драматического театра в самом центре города.

Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов, – говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 16 марта, российские захватчики нанесли авиаудар по помещению бассейна Нептун в Мариуполе.

Во время бомбежки в помещении также находились гражданские, среди которых беременные женщины и женщины с детьми.

Фото: Satellite image Maxar Technologies