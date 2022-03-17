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Факты / Украина

Оккупанты сознательно целились в детей при обстреле мариупольского театра

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Оккупанты сознательно целились в детей при обстреле мариупольского театра

Российские оккупанты нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, несмотря на то, что рядом была огромная надпись «ДЕТИ». Об этом свидетельствуют новые спутниковые изображения от Maxar Technologies, передает CNN.

Ранее Маруипольский горсовет сообщал о целенаправленном уничтожении войсками РФ Драматического театра в самом центре города.

Самолет сбросил бомбу на здание, где скрывались сотни мирных мариупольцев. Оценить масштаб этого ужасного и бесчеловечного поступка пока невозможно, потому что в городе продолжаются обстрелы жилых кварталов, – говорится в сообщении.

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Напомним, в среду, 16 марта, российские захватчики нанесли авиаудар по помещению бассейна Нептун в Мариуполе.

Во время бомбежки в помещении также находились гражданские, среди которых беременные женщины и женщины с детьми.

Фото: Satellite image Maxar Technologies

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Источник: CNN

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