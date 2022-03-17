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Факти / Україна

Окупанти свідомо цілились у дітей під час обстрілу маріупольського театру

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Окупанти свідомо цілились у дітей під час обстрілу маріупольського театру

Російські окупанти завдали авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, попри те, що поряд був велетенський напис «ДЕТИ». Про це свідчать нові супутникові зображення від Maxar Technologies, інформує CNN.

Раніше Маруіпольська міськрада повідомляла про цілеспрямоване знищення російськими військами Драматичного театру в самому центрі міста.

Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у середу, 16 березня, російські загарбники завдали авіаудару по приміщенню басейну Нептун у Маріуполі.

Під час бомбардування у приміщенні також знаходилися цивільні, серед яких вагітні жінки та жінки з дітьми.

Фото: Satellite image Maxar Technologies

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Джерело: CNN

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