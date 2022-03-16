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Факты / Украина / Общество

Под завалами беременные и дети: бассейн Нептун в Мариуполе потерпел авиаудар

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
басейн Нептун у Маріуполі

В среду, 16 марта, российские захватчики нанесли авиаудар по помещению бассейна Нептун в Мариуполе. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, во время бомбежки в помещении находились исключительно гражданские, среди которых беременные женщины и женщины с детьми. В настоящее время невозможно установить количество жертв.

– Теперь там, под завалами, среди прочих, беременные женщины и женщины с детьми. Это чистый терроризм! Сейчас невозможно установить количество жертв этих обстрелов, не говоря уже о масштабах разрушений, – написал он.

Также в Мариуполе российские войска уничтожили Драматический театр, сбросив на него сверхмощную бомбу. В это время в помещении скрывались сотни людей.

Спасатели не могут добраться к завалам из-за постоянных обстрелов и бомбардировок. Информация о погибших пока неизвестна.

Напомним, 16 марта начались 21-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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