Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 21 день войны
Убили Убили
103 ребенка
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Происшествия

Расстрел детей и похищение бойцов ГСЧС: МВД о фактах геноцида украинцев со стороны РФ

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Денис Монастырский

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предоставил факты геноцида украинского народа.

Вина за геноцид украинцев полностью лежит на российских военных.

Министр опубликовал ролик, в котором привел целый ряд фактов геноцида украинского народа, в частности речь идет об убийстве семьи Перебыйнис в Ирпене и похищении сотрудников ГСЧС.

— На сегодняшний день мы абсолютно четко фиксируем сознательный расстрел граждан Украины российскими войсками, — подчеркнул Монастырский.

Список фактов, доказывающих геноцид украинского народа:

  • приказы производить мародерство и сознательный расстрел граждан Украины;
  • расстрел семьи Перебыйнис в Ирпене;
  • героическая смерть полицейского, старшего сержанта Алексея Пономаренко, во время эвакуации граждан из оккупированного Демидова Киевской области;
  • похищение сотрудников ГСЧС Украины;
  • массовое захоронение 57 мирных жителей Ирпеня и Бучи в коллективной братской могиле;
  • расстрел колонны мирных жителей, состоявшей исключительно из женщин и детей, при попытке эвакуации согласованным зеленым коридором из села Победа.

Читайте
Украина на суде ООН обвинила РФ в использовании геноцида в качестве оружия

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка