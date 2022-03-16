Расстрел детей и похищение бойцов ГСЧС: МВД о фактах геноцида украинцев со стороны РФ

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский предоставил факты геноцида украинского народа.

Вина за геноцид украинцев полностью лежит на российских военных.

Министр опубликовал ролик, в котором привел целый ряд фактов геноцида украинского народа, в частности речь идет об убийстве семьи Перебыйнис в Ирпене и похищении сотрудников ГСЧС.

— На сегодняшний день мы абсолютно четко фиксируем сознательный расстрел граждан Украины российскими войсками, — подчеркнул Монастырский.

Список фактов, доказывающих геноцид украинского народа:

приказы производить мародерство и сознательный расстрел граждан Украины;

расстрел семьи Перебыйнис в Ирпене;

героическая смерть полицейского, старшего сержанта Алексея Пономаренко, во время эвакуации граждан из оккупированного Демидова Киевской области;

похищение сотрудников ГСЧС Украины;

массовое захоронение 57 мирных жителей Ирпеня и Бучи в коллективной братской могиле;

расстрел колонны мирных жителей, состоявшей исключительно из женщин и детей, при попытке эвакуации согласованным зеленым коридором из села Победа.