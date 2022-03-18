В Украине ликвидирован командир 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов, полковник Сергей Сухарев. Об этом сообщает ГТРК Кострома.

Кроме полковника, уничтожены также и старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев и капитан Алексей Никитин.

Вражеские потери титулованных военных в своих соцсетях прокомментировал и офицер ВСУ Анатолий Штефан:

— Многие уже слышали, что наши Герои ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сергея Сухарева. Так вот: это тип — та самая сволочь, которая в 2014 году была тем самым командиром БТГр того же 331-го полка, что расстреляла колонны украинских воинов под Иловайском. Есть справедливость в мире. И этот справедливый суд сегодня совершили украинские защитники.

Напомним, 8 генералов российской армии погибли в течение 20 дней войны. И для России это абсолютный рекорд.

Например, за 10 лет войны в Афганистане погибли 5 советских генералов. После Второй мировой гибель высших чинов военной иерархии – редкость.

Почему Россия теряет своих самых титулованных военных – читайте в материале Факты ICTV.

Фото: ГТРК «Кострома»