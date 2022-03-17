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Факты / Видео / Украина

“Элитные удобрения”: как и почему Россия теряет своих самых титулованных военных генералов в Украине

Эмма Антонюк Журналистка Вікна. Новини

Они прошли Сирию, Чечню и Абхазию, а пали под Гостомелем, Харьковом и Мариуполем. 8 генералов русской армии погибли в течение 20 дней войны. И для России это абсолютный рекорд.

Например, за 10 лет войны в Афганистане погибли 5 советских генералов. После Второй Мировой гибель высших чинов военной иерархии – редкость.

В первые дни войны под Гостомелем украинские военные разгромили колонну 141-го моторизированного полка Росгвардии Чечни. Тогда погиб командир элитного кадыровского полка Магомет Тушаев.

Награжденный медалью За взятие Крыма генерала Андрея Суховецкого ликвидировали под Мариуполем. Племянник начальника генерального штаба российской федерации генерал-майор Виталий Герасимов погиб под Харьковом.

— Есть такое выражение известное военное, которое говорит: гибель полка – это трагедия. Гибель полковника – это разгром. А что такое гибель восьми генералов? Это тотальный разгром, – прокомментировал ситуацию советник президента Алексей Арестович.

После гибели генералов полки агресоров дезориентированы. Они превращаются в живую мишень для вооруженных сил Украины.

На Родине убитых российских генералов не хоронят с почестями. Министерство обороны РФ даже не комментирует потерю своих самых титулованных военных.

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