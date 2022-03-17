“Элитные удобрения”: как и почему Россия теряет своих самых титулованных военных генералов в Украине
Они прошли Сирию, Чечню и Абхазию, а пали под Гостомелем, Харьковом и Мариуполем. 8 генералов русской армии погибли в течение 20 дней войны. И для России это абсолютный рекорд.
Например, за 10 лет войны в Афганистане погибли 5 советских генералов. После Второй Мировой гибель высших чинов военной иерархии – редкость.
В первые дни войны под Гостомелем украинские военные разгромили колонну 141-го моторизированного полка Росгвардии Чечни. Тогда погиб командир элитного кадыровского полка Магомет Тушаев.
Награжденный медалью За взятие Крыма генерала Андрея Суховецкого ликвидировали под Мариуполем. Племянник начальника генерального штаба российской федерации генерал-майор Виталий Герасимов погиб под Харьковом.
— Есть такое выражение известное военное, которое говорит: гибель полка – это трагедия. Гибель полковника – это разгром. А что такое гибель восьми генералов? Это тотальный разгром, – прокомментировал ситуацию советник президента Алексей Арестович.
После гибели генералов полки агресоров дезориентированы. Они превращаются в живую мишень для вооруженных сил Украины.
На Родине убитых российских генералов не хоронят с почестями. Министерство обороны РФ даже не комментирует потерю своих самых титулованных военных.