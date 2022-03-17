Российские захватчики жалуются на отсутствие пищи и медицинской помощи, а также на то, что их командование их бросает.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор одного из российских оккупантов, обнародованный Службой безопасности Украины.

– Новости из лагеря российских оккупантов: командиры бегут, солдаты без еды, оружия, денег и медпомощи. Еще раз получаем подтверждение, что российских захватчиков отправляют на смерть… Оккупанты в Украине теряют веру в командиров, в свою армию и в руководство РФ. Понимают, что они никому не нужны и брошены на произвол судьбы. Мы же – защищаем свою землю и двигаемся к победе! – отметили в СБУ.

На очередных пленках, обнародованных СБУ, российский солдат рассказывает родителям, что его командование их бросило. Он также сообщает, что еды у его подразделения нет, а воды удалось набрать.

– Нас вообще кидануло наше руководство, оно отступило. А нас прикомандировали к другой бригаде… Вода есть, мы воду набрали сами, — заявил оккупант.

Он также проинформировал о страшных боях, попадании в окружение, а также об отсутствии надлежащей медицинской помощи для раненых в войсках РФ.

– Я пришел, они (в госпитале, – Ред.) сказали: Можешь даже не подходить, ты ходишь, поэтому иди бери автомат и снова иди в бой, – сообщил российский захватчик.

Служба безопасности также перехватила разговор раненого военного одной из бригад ВС РФ, свидетельствующий о том, что российские солдаты очень деморализованы и готовы прострелить себе ноги. Для этого они ищут украинские патроны.

Российские захватчики также жалуются, что их “кидают” на деньги и не выплачивают обещанное за убийства мирных граждан в Украине.

А один из российских пленных проинформировал на допросе, что в армии РФ возобновили практику “расстрельных отрядов” – эшелонов, которые идут за основными силами и убивают солдат, желающих сбежать.

Фото: Генштаб ВСУ