В Україні ліквідовано командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії окупантів, полковника Сергія Сухарєва. Про це повідомляє ДТРК Кострома.

Окрім полковника знищено також і старшого сержанта Сергія Лебедєва, сержанта Олександра Лимонова, єфрейтора Юрія Дегтярьова та капітана Олексія Нікітіна.

Ворожі втрати титулованих військових у своїх соцмережах прокоментував і офіцер ЗСУ Анатолій Штефан:

– Багато хто вже чув, що наші Герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарєва. Так ось: це тип — та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом. Є справедливість на світі. І цей справедливий суд сьогодні звершили українські захисники.

Нагадаємо, 8 генералів російської армії загинули протягом 20 днів війни. І для Росії це абсолютний рекорд.

Для прикладу, за 10 років війни в Афганістані загинуло 5 радянських генералів. Після Другої світової загибель найвищих чинів військової ієрархії – рідкість.

Чому Росія втрачає своїх найтитулованіших військових – читайте у матеріалі Факти ICTV.

Фото: ДТРК «Кострома»