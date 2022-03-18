Про своє перебування у полоні путінських окупантів розповів звільнений мер Мелітополя Іван Федоров.

Під час українського телемарафону ввечері 18 березня він заявив, що протягом усіх шести днів полону не покидав території міста Мелітополь.

– Усі шість днів я перебував у мелітопольському СІЗО, – підтвердив мер.

Напередодні у ЗМІ поширилася інформація про те, що Івана Федорова нібито вивезли до окупованого Луганська, де звинуватили у “тероризмі”.

Після затримання окупанти змушували Івана Федорова підписувати документи про офіційне призначення зрадниці Галини Данильченко, однак цього теж не сталося.

Чинний мер Мелітополя також спростував чутки про тортури під час перебування у російському полоні, однак заявив, що у сусідніх камерах було чутно звуки катування інших затриманих мелітопольців.

– Я перебував у камері розміром 15 м кв., і навколо мене було десять озброєних солдатів РФ. Їхні побажання були, аби я та моя команда вийшли на площу Мелітополя і сказали, мовляв, шановна громадо, так сталося, ми йдемо до Російської Федерації. Але це неможливо, – підкреслив Іван Федоров.

Він також додав, що після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 17 березня повернувся до виконання обов’язків міського голови Мелітополя. У місті, за словами мера, справжня гуманітарна катастрофа.