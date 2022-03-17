Мэра Мелитополя обменяли на девятерых российских срочников — ОП

Городского главу Мелитополя Ивана Федорова освободили из российского плена. Мэра обменяли на девять вражеских солдат-срочников 2002-2003 годов рождения.

В прямом эфире телеканала ICTV пресс-секретарь руководителя Офиса президента Дарья Заривна рассказала, что после освобождения из плена мэр поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Сразу после освобождения он говорил по телефону с президентом. Сейчас очень много вопросов о деталях его нахождения в плену и как произошло освобождение. Больше пяти суток похитители удерживали мэра, принуждая к сотрудничеству, но Федоров не подчинился, — подчеркнула она.

За освобождение мэра Мелитополя из плена Российская Федерация получила девять вражеских военнослужащих.

— За мэра Федорова Россия получила девять своих пленных солдат 2002-2003 годов рождения. Это фактически дети — срочники, которых, по словам российского Минобороны, в Украине якобы нет. Но весь мир снова видит, что они здесь есть, — подчеркнула пресс-секретарь руководителя Офиса президента.

Фото: Иван Федоров