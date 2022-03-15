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Факты / Украина / Общество

Похищенного мэра Мелитополя вывезли в оккупированный Луганск

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Іван Федоров - мер Мелітополя

Похищенный российскими захватчиками городской глава Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

— По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о “терроризме”, — говорится в сообщении.

По информации ОВА, судьба городского главы Днепрорудного Евгения Матвеева, также находящегося в плену, пока неизвестна.

Напомним, что мэр Мелитополя Иван Федоров был похищен 11 марта. Группа примерно из 10 российских военных задержала его в городском кризисном центре. Федорову надели на голову пластиковый мешок.

А через два дня, около 8.30, взяли в плен и мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

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