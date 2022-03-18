Хотя вторжение России застопорилось в большинстве районов Украины, вражеские войска достигли прогресса на юге страны, используя сирийский сценарий. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на слова – Мэйсон Кларк, ведущий аналитик Института изучения войны.

Нападение России на прибрежный город Мариуполь, где сотни тысяч людей были в ловушке непрерывных бомбардировок в течение недель, “вырваны из учебника Сирии”, – утверждает Кларк.

По словам ученого, эта тактика состоит из: “нацеливания на конкретные районы” и использования менее точного оружия, что наносит более жестокие последствия, и поражает гражданскую инфраструктуру.

Мейсон Кларк уверяет, что войска РФ намеренно обстреливают водопроводные станции и источники питания, башни Интернета и мобильной связи, а также сознательно совершают преступления против гражданского населения. Таким образом, оккупанты пытаются довести защитников города до капитуляции.

Если Мариуполь упадет, может наступить следующая серьезная фаза в войне. Поскольку это освободит многие российские войска, зашедшие в тупик в этой операции, включая некоторые из лучших подразделений Южного военного округа России, – предостерегает аналитик.

Напомним, 17 марта российские войска произвели обстрел по сотрудникам СБУ, пытавшимся достать граждан из-под завалов драмтеатра в Мариуполе.