Хоча вторгнення Росії застопорилося в більшості районів України, ворожі війська досягли прогресу на півдні країни, використовуючи сирійський сценарій. Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова – Мейсон Кларк, провідний аналітик Інституту вивчення війни.

Напад Росії на прибережне місто Маріуполь, де сотні тисяч людей були в пастці невпинних бомбардувань протягом тижнів, “вирвано з підручника Сирії”, – стверджує Кларк.

За словами вченого, ця тактика складається із “націлювання на конкретні райони”, використання менш точної зброї, що завдає більш жорстоких наслідків, і вражає цивільну інфраструктуру.

Мейсон Кларк запевняє, що війська РФ навмисно обстрілююють водопровідні станції та джерела живлення, вежі Інтернету та мобільного зв’язку, а також свідомо скоюють злочини проти цивільного населення. Таким чином окупанти намагаються довести захисників міста до капітуляції.

Якщо Маріуполь впаде, може настати наступна серйозна фаза у війні. Оскільки це звільнить багато російських військ, що зараз зайшли в глухий кут у цій операції, включаючи деякі з найкращих підрозділів Південного військового округу Росії, – застерігає аналітик.

Нагадаємо, 17 березня російські війська здійснили обстріл по співробітниках СБУ, що намагались дістати громадян з-під завалів драмтеатру в Маріуполі.