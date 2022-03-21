В начале марта министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил армию российских захватчиков в том, что они готовятся использовать против Украины системы термобарической артиллерии.

– Как далеко (Владимир Путин, – Ред.) зайдет, какое оружие он позволит применить для достижения своей цели, неизвестно, но мы видели использование огромного количества артиллерии. Мы видели разворачивание систем термобарической артиллерии, и беспокоимся, насколько широким может быть ее применение, – сказал Уоллес во время визита в Эстонию.

До него про развертывание систем ОС-1 сообщал и телеканал CNN.

А уже 9 марта агрессоры РФ через пропагандистский телеканал минобороны под названием Звезда “похвастались”, что военные РФ использовали ТОС-1А Солнцепек против украинской армии 4 марта.

Что такое российское термобарическое оружие

Термобарические бомбы считают одними из наиболее эффективных в условиях боев против укрепленных районов и городов.

В частности, это связано с их чрезвычайной разрушительной силой, которую формируют благодаря особенно высокой температуре огненного облака и избыточному давлению.

Специализированные издания и эксперты отмечают, что термобарическое оружие наносит куда больше урона, чем обычные ракетные удары.

Его называют в том числе аэрозольными бомбами или топливно-воздушными взрывчатыми веществами. Уточняется, что это – двухступенчатые боеприпасы.

Разработки термобарического оружия Россией

В России есть ряд мест, которые занимаются разработкой термобарического оружия. Это, к примеру, Тульский оружейный завод, входящий в российскую государственную компанию Ростех.

Он объявил о производстве противотанковой ракеты 9М1133Ф-1 с термобарической осколочно-фугасной боевой частью еще в 2019 году.

Ракеты 9М133Ф-1 запускаются российскими противоракетными комплексами Корнет. В январе 2019 года Минобороны России сообщило, что еще одна боевая машина, вооруженная противотанковым ракетным комплексом Корнет, проходит государственные испытания для Воздушно-десантных войск. Она представляет собой самоходный противотанковый ракетный комплекс Корнет-Д1, установленный на шасси боевой машины десанта БМД-4М.

Сообщается, что противотанковый ракетный комплекс Корнет, разработанный Конструкторским бюро приборостроения Шипунова, может поражать танки и другие бронированные цели.

В конце 2021 года, наращивая воинские контингенты на украинской госгранице, РФ продолжила испытания последней версии десантируемых самоходных противотанковых ракетных комплексов Корнет-Д1.

Каков принцип работы у российского термобарического оружия

Термобарическое оружие может быть использовано в ракетах или бомбах, оно снаряжено аэрозольным топливом и токсичными металлическими порошками. Когда оно детонирует, взрывчатое топливо быстро рассеивается, создавая большое облако топлива, которое затем воспламеняется при контакте с кислородом вокруг него.

Аналитик Королевского института объединенных служб Британии Сэм Крэнни-Эванс объяснил в Twitter, что такой взрыв вызывает две вещи: огромное тепло, до 3 тыс. кельвинов (2700°C), а также длительный период относительно высокого избыточного давления.

– Создаваемое давление или взрывная волна не так высоки, как у обычного бризантного взрывчатого вещества (ВВ), но оно длится дольше, создавая более разрушительные последствия, – отметил он.

Дальность поражения при использовании термобарических бомб

На данный момент использование термобарического вооружения еще на запретили, однако аргументов против его разработки и применения предостаточно.

Ведь даже если военный объект будет атакован термобарической ракетой, эффект детонации, вероятно, распространится и на гражданские районы.

Поскольку весь кислород сгорает в окружающей среде, если термобарическое оружие применяется против здания, само давление может убить любого, кто прячется внутри.

Такое оружие очень эффективно для разрушения городских территорий и может проникать в бункеры или подземные станции метро, вроде тех, где граждане Украины укрываются от воздушных налетов. Сообщается, что оно может высасывать воздух из легких спрятавшихся жильцов.

Где Россия использовала термобарическое оружие

Еще во времена существования СССР Россия использовала термобарические бомбы против Китая в 1969 году и в Афганистане в 1979 году.

Россия разместила такое оружие в Чечне в 1999 году, что привело к разрушительным гуманитарным последствиям, которые осудила Хьюман Райтс Вотч.

Также было отмечено, что РФ ввела в Украину тяжелые огнеметные системы залпового огня (ТОС-1) еще до начала полномасштабной войны в 2022 году.

Их неофициальные названия – Буратино и Солнцепек.

Впервые про использование Буратино в Украине сообщали военные в январе 2015 года.

На тот момент командир 93-й бригады Олег Микац сообщал, что к Донецкому аэропорту подводили четыре таких установки. Одна из них успела сделать несколько выстрелов, после чего украинские защитники накрыли их артиллерийским огнем.

После этого, в сентябре 2015 года, о возможном использовании Буратино сообщили и наблюдатели ОБСЕ. Они заметили эти установки во временно оккупированных частях Луганской области.

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Источник: Army Technology, Defense Express