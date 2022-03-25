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Факты / Украина

Разведка США: до 60% российских ракет не срабатывают при обстрелах — Reuters

Марта Бондаренко редактор ленты
Разведка США: до 60% российских ракет не срабатывают при обстрелах — Reuters

По оценкам Соединенных Штатов, у России до 60% случаев отказов некоторых высокоточных ракет, которыми она обстреливает территорию Украины.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые владеют разведданными.

Эти данные могут помочь понять, почему РФ не удалось достичь своих основных целей за месяц с начала своего вторжения, даже несмотря на превосходство вооруженных сил России.

Официальные лица США, которые говорили на условиях анонимности из-за конфиденциальности информации, не ответили на вопрос, что именно является причиной высоких показателей отказов российских ракет.

В Кремле и минобороны РФ не ответили на запросы.

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Такой высокий показатель отказов может быть чем угодно: от неудачных запусков до несрабатывания ракеты при ударе.

По оценке Пентагона, с начала войны Россия запустила по территории Украины более 1 100 ракет всех видов. Но официальные лица США до сих пор не сообщили, сколько из них поразили свои цели, а сколько нет.

По данным разведки, процент отказов российских крылатых ракет воздушного базирования составляет от 20 до 60%, в зависимости от дня. Отмечается, что Россия применила в Украине два типа крылатых ракет воздушного базирования: Х-555 и Х-101.

Считается, что уровень отказов в 20% и выше будет считаться высоким.

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Фото: ГСЧС

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