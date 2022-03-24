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Факты / Украина

В разминировании нуждаются более 82 тыс. кв. км территорий Украины – эксперты

Марта Бондаренко редактор ленты
В разминировании нуждаются более 82 тыс. кв. км территорий Украины – эксперты

В Украине с начала масштабной вооруженной агрессии России в гуманитарном разминировании нуждаются не менее 82 525 кв. км территорий.

Об этом сообщают в ОО Ассоциация саперов Украины.

Так, на 23 марта потребность в гуманитарном разминировании, в том числе в нетехническом обследовании (IMAS 08.10) уже составляет по меньшей мере 82 525 кв. км территории Украины.

Эксперты отмечают, что по практическому опыту гуманитарного разминирования на Донбассе за прошлые годы, можно утверждать, что РФ уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности на сумму около 250 млрд долларов.

Именно эта сумма потребуется для разминирования всех наших земель, в том числе и временно оккупированных.

— Эту сумму можно смело добавить к общему подсчету убытков Украины в результате разрушения российско-оккупационными войсками инфраструктуры страны и других объектов, — отмечают в ОО.

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Фото: ГСЧС

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