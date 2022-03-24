В Украине с начала масштабной вооруженной агрессии России в гуманитарном разминировании нуждаются не менее 82 525 кв. км территорий.

Об этом сообщают в ОО Ассоциация саперов Украины.

Так, на 23 марта потребность в гуманитарном разминировании, в том числе в нетехническом обследовании (IMAS 08.10) уже составляет по меньшей мере 82 525 кв. км территории Украины.

Эксперты отмечают, что по практическому опыту гуманитарного разминирования на Донбассе за прошлые годы, можно утверждать, что РФ уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности на сумму около 250 млрд долларов.

Именно эта сумма потребуется для разминирования всех наших земель, в том числе и временно оккупированных.