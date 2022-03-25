За оцінками Сполучених Штатів, Росія має до 60% випадків неспрацювання деяких високоточних ракет, якими вона обстрілює територію України.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на американських чиновників, які володіють розвідданими.

Ці дані можуть допомогти зрозуміти, чому РФ не вдалося досягти своїх основних цілей за місяць з початку вторгнення, навіть попри перевагу збройних сил Росії.

Офіційні особи США, які говорили за умов анонімності через конфіденційність інформації, не відповіли на питання, що саме є причиною високих показників відмов російських ракет.

У Кремлі та міноборони РФ не відповіли на запити.

Такий високий показник відмов може бути будь-чим: від невдалих запусків до неспрацьовування ракети при ударі.

За оцінкою Пентагону, з початку війни Росія запустила територією України понад 1 100 ракет усіх видів. Але офіційні особи США досі не повідомили, скільки з них вразили свою ціль, а скільки ні.

За даними розвідки, відсоток відмов російських крилатих ракет повітряного базування становить від 20 до 60% залежно від дня. Зазначається, що Росія застосувала в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування: Х-555 та Х-101.

Вважається, що рівень відмов у 20% і вище вважатиметься високим.