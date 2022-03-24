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Факты / Украина / Общество

Оккупанты обстреляли Харьков ракетами Калибр с кораблей Черноморского флота РФ

Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Оккупанты обстреляли Харьков ракетами Калибр с кораблей Черноморского флота РФ

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков и область, которые в течение месяца войны понесли значительные потери. В частности, с кораблей Черноморского флота РФ были выпущены по центру города ракеты Калибр.

Однако украинские военные продолжают держать оборону как на земле, так и в небе, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Всего за прошедшие сутки вражеская армия нанесла 44 удара, активизировались РСЗО Град и Ураган — 140 раз.

Продолжают разрушать оккупанты и жилые кварталы, в том числе вечером они обстреляли Старую Салтовку, а утром — Золочев. Продолжаются бои в Изюмском районе. Из-за этого страдают мирные жители региона.

Враг продолжает террор против представителей органов местного самоуправления, в частности, Циркуновский сельский глава Николай Сикаленко до сих пор находится в плену.

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В то же время украинская армия отражает все атаки. Так, недалеко от Изюма ВСУ сбили еще два российских самолета.

Оборона Харькова продолжается с первых дней войны. Вражеские войска активно обстреливают город и разрушают его инфраструктуру. Из-за этого гибнут мирные жители, значительное количество горожан покинули свои дома.

Источник: Олег Синегубов

Фото: Харьковская ОГА

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Фото: Depositphotos

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