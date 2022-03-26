С начала полномасштабной войны российские войска разрушили в Украине тысячи домов, сотни учебных заведений и около 100 предприятий.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

Он отметил, что окончательный подсчет ущерба, нанесенного РФ, будет возможен после прекращения военных действий и разминирования территорий Украины. По словам Чернышева, речь идет об убытках на десятки миллиардов долларов, и эта сумма постоянно растет.

– Что касается категорий разрушенного или поврежденного имущества, речь идет о примерно 4,5 тыс. жилых домов, около 100 заводов, предприятий, около 400 учебных заведений и 150 учреждениях здравоохранения, — подчеркнул министр.

Он добавил, что эти цифры каждый день растут, поскольку РФ продолжает бомбардировки украинских городов. Например, в Харькове разрушены более 1 000 жилых домов, а Мариуполь разрушен практически полностью (около 2 000 объектов жилого фонда).

Чернышев также проинформировал, что Кабинет министров работает над планом восстановления Украины. К примеру, уже упрощены процедуры импорта строительной продукции, необходимой для восстановления разрушенной инфраструктуры.

– Однако для того, чтобы начинать физические работы с точки зрения восстановления, нам нужно, прежде всего, разминирование территорий, очистка объектов, которые получили разрушения, — рассказал министр.

Он добавил, что после экспертного обследования объектов будет определено, какие из них должны быть демонтированы, а какие подлежат реконструкции.

– Но, безусловно, у нас есть цель отстроить страну, новые города, которые будут иметь современные показатели: это и вопрос энергоэффективности, архитектурных трендов, — заявил Чернышов.

Он отметил, что к восстановлению украинских городов будут привлекаться как ведущие украинские, так и международные специалисты.

Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что, по предварительным расчетам, на восстановление Украины после войны понадобится $565 млрд.

Тем временем, Европейский Союз решил создать Трастовой фонд солидарности с Украиной, чтобы помочь нашему государству с восстановлением после войны.

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Источник: Ukraine Media Center