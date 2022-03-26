Від початку повномасштабної війни російські війська зруйнували в Україні тисячі будинків, сотні навчальних закладів та близько 100 підприємств.

Про це поінформував міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Він зазначив, що остаточний підрахунок збитків, завданих РФ, буде можливий після припинення воєнних дій та розмінування територій України. За словами Чернишова, йдеться про збитки на десятки мільярдів доларів, і ця сума постійно зростає.

– Що стосується категорій зруйнованого чи пошкодженого майна, йдеться про приблизно 4,5 тис. житлових будинків, близько 100 заводів, підприємств, близько 400 закладів освіти та 150 закладів охорони здоров’я, – наголосив міністр.

Він додав, що ці цифри щодня зростають, оскільки РФ продовжує бомбардування українських міст. Наприклад, у Харкові зруйновано понад 1 000 житлових будинків, а Маріуполь зруйнований практично весь (близько 2 000 об’єктів житлового фонду).

Чернишов також поінформував, що Кабінет міністрів працює над планом відбудови України. Наприклад, уже спрощено процедури імпорту будівельної продукції, потрібної для відновлення зруйнованої інфраструктури.

– Проте для того, щоб починати фізичні роботи з точки зору відбудови, нам потрібно насамперед розмінування територій, очищення об’єктів, які зазнавали руйнувань, – розповів міністр.

Він додав, що після експертного обстеження об’єктів буде визначено, які з них повинні бути демонтовані, а які підлягають реконструкції.

– Але безумовно в нас є мета відбудувати країну, нові міста, які матимуть сучасні показники: це і питання енергоефективності, архітектурних трендів, – заявив Чернишов.

Він зазначив, що до відновлення українських міст будуть залучатися як провідні українські, так і міжнародні фахівці.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що, за попередніми розрахунками, на відновлення України після війни знадобиться $565 млрд.

Тим часом Європейський Союз вирішив створити Трастовий фонд солідарності з Україною, щоб допомогти нашій державі з відновленням після війни.

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Джерело: Ukraine Media Center