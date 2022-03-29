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Факты / Украина

Джонсон в разговоре с Зеленским пообещал “полную поддержку” Украины

Илья Нежигай редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил “полную поддержку” для Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы британского правительства.

— Премьер-министр предложил полную поддержку Украине перед лицом продолжающейся агрессии России, включая гуманитарную поддержку и большее количество оборонительного оборудования, — говорится в сообщении.

Украинский президент рассказал об “ужасающей гуманитарной ситуации” в Мариуполе, где продолжаются тяжелые бои.

— Премьер-министр подтвердил, что Великобритания будет поддерживать и усиливать экономическое давление на режим Путина, — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также представил обновленную информацию о переговорах.

Кроме того, Борис Джонсон 28 марта провел телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой, в котором лидеры двух стран “высоко оценили впечатляющее сопротивление Украины российским войскам”. Кроме того, британский премьер заявил, что президент России Владимир Путин “никогда не добьется успеха в своих амбициях подчинить себе народ Украины”.

Британский и польский лидеры согласились продолжать изолировать Кремль и усиливать экономические санкции.

Ранее о телефонном разговоре с британским премьером заявил сам президент Зеленский, отметив, что стороны договорились об усилении санкций против РФ.

Кроме того, украинский президент сообщил об очень насыщенном дипломатическом дне в контексте переговорах. Кроме Борис Джонсона, он имел телефонные разговоры с главой канадского правительства Джастином Трюдо, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, канцлером ФРГ Олафом Шольцом, а также премьер-министром Италии Марио Драги.

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Источник: UK government

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Фото: Depositphotos

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