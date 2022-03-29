Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у розмові із президентом України Володимиром Зеленським запропонував “повну підтримку” для України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби глави британського уряду.

– Прем’єр-міністр запропонував повну підтримку Україні перед агресією Росії, що триває, включаючи гуманітарну підтримку і більшу кількість оборонного обладнання, – йдеться в повідомленні.

Український президент розповів про “жахливу гуманітарну ситуацію” в Маріуполі, де тривають важкі бої.

– Прем’єр-міністр підтвердив, що Велика Британія підтримуватиме і посилюватиме економічний тиск на режим Путіна, – йдеться у повідомленні.

Володимир Зеленський також надав оновлену інформацію про переговори.

Крім того, Борис Джонсон 28 березня провів телефонні переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, у якому лідери двох країн “високо оцінили вражаючий опір України російським військам”. Крім того, британський прем’єр заявив, що президент Росії Володимир Путін “ніколи не досягне успіху у своїх амбіціях підпорядкувати собі народ України”.

Британський та польський лідери погодилися продовжувати ізолювати Кремль та посилювати економічні санкції.

Раніше про телефонну розмову з британським прем’єром заявив сам президент Зеленський, наголосивши, що сторони домовилися про посилення санкцій проти РФ.

Крім того, український президент повідомив про дуже насичений дипломатичний день у контексті переговорів. Окрім Бориса Джонсона, він мав телефонні розмови з главою канадського уряду Джастіном Трюдо, президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, канцлером ФРН Олафом Шольцом, а також прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі.

Джерело: UK government