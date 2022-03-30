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Факты / Украина

Видны четкие признаки вывода войск РФ из-под Киева и Сум — Христо Грозев

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Видны четкие признаки вывода войск РФ из-под Киева и Сум — Христо Грозев

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что видны четкие признаки вывода российских войск с территории Украины.

В частности, процесс репатриации наблюдается в Киеве и Сумах.

– Все идет нормально. Видны четкие признаки репатриации российских войск с оси Киев – Сумы назад на территорию России, – написал он.

Христо Грозєв

Ранее Генштаб сообщил, что отдельные подразделения российских войск выводят с территории Киевской и Черниговской областей.

Тем не менее, все еще сохраняется высокая угроза нанесения российскими захватчиками ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Напомним, что за ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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