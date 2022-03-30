Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що видно чіткі ознаки виведення російських військ з території України.

Зокрема, процес репатріації спостерігається у Києві та Сумах.

– Все йде нормально. Видно чіткі ознаки репатріації російських військ з осі Київ – Суми назад на територію Росії, – написав він.

Раніше Генштаб повідомив, що окремі підрозділи російських військ виводять з території Київської та Чернігівської областей.

Проте все ще зберігається висока загроза нанесення російськими загарбниками ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що за ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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