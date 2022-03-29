Окремі підрозділи російських військ виводять з території Київської та Чернігівської областей. Але все ще зберігається висока загроза нанесення російськими загарбниками ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Також українські військові говорять, що у ворога є проблеми з посиленням та проведенням ротації наявного угруповання.

Так, тільки в тихоокеанському флоті збройних сил РФ підрозділи комплектування через відмову особового складу брати участь у війні в Україні не спроможні укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу.

На Волинському напрямку збройні сили Білорусі прикривають свій державний кордон, проводять демонстраційні дії. На Поліському напрямку противник обмежується обстрілами артилерією, перегрупуванням наявних підрозділів та частковим їх виведенням на територію Білорусі.

На Сіверщині окупанти продовжують блокувати Чернігів, намагаються поступово знищувати військові та цивільні об’єкти. У напрямку Броварів ворог активних дій не проводив.

На Слобожанському напрямку російські загарбники продовжують застосовувати авіацію та артилерію по Харкову та Барвінковому, намагаються захопити місто Ізюм. Тривають бої в районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка, Тихоцьке.

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Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1 танкової армії. Саме в боях під Харковом 200 окрема мотострілецька бригада противника втратила дві батальйонно-тактичні групи і особисто командира бригади полковника Дениса Курила. Втрати однієї 200 бригади становили понад 1,5 тис. військовослужбовців.

На Донецькому напрямку російські війська наростили вогневий вплив та активізував штурмові дії на більшості напрямків. Загарбники завдали авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте-4, Попасна, Торецьк, Новгородське. Основні зусилля путінські війська концентрують на взятті під контроль Попасної та Маріуполя, але успіху не мають.

У Бердянську російські окупанти намагаються відновити припортову інфраструктуру. На Південнобузькому напрямку ворог під прикриттям вогню артилерії намагається відновити боєздатність, поповнити запаси боєприпасів та палива.

Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Українські захисники стримують противника на всіх напрямках, а на окремих навіть витісняють ворога.