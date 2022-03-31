Станом на четвер, 31 березня, російські війська продовжують щодня втрачати сотні солдатів та військову техніку у війні в Україні.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати ворога в повномасштабній війні в Україні з 24 лютого по 31 березня орієнтовно склали:

• близько 17 500 осіб особового складу (за добу втрати путінських військ зросли ще приблизно на 200 осіб);

• 614 танків (+9 за добу);

• 1 735 бойових броньованих машин (+12 за добу);

• 311 артилерійських систем (+6 за добу);

• 96 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню;

• 54 одиниці засобів ППО;

• 135 літаків (+4 за добу);

• 131 гелікоптер;

• 1 201 одиниця автомобільної техніки (+17 за добу);

• 7 кораблів /катерів;

• 75 цистерн з ПММ;

• 83 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2 за добу);

• 22 одиниці спеціальної техніки (+1 за добу);

• 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані втрат ворога постійно уточняються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.

Як інформували в Генеральному штабі ЗСУ, ворог зараз перегруповується та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні.

Також повідомлялося, що війська РФ частково відводять окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ