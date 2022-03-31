Станом на четвер, 31 березня, російські війська продовжують щодня втрачати сотні солдатів та військову техніку у війні в Україні.
Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, загальні бойові втрати ворога в повномасштабній війні в Україні з 24 лютого по 31 березня орієнтовно склали:
• близько 17 500 осіб особового складу (за добу втрати путінських військ зросли ще приблизно на 200 осіб);
• 614 танків (+9 за добу);
• 1 735 бойових броньованих машин (+12 за добу);
• 311 артилерійських систем (+6 за добу);
• 96 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню;
• 54 одиниці засобів ППО;
• 135 літаків (+4 за добу);
• 131 гелікоптер;
• 1 201 одиниця автомобільної техніки (+17 за добу);
• 7 кораблів /катерів;
• 75 цистерн з ПММ;
• 83 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2 за добу);
• 22 одиниці спеціальної техніки (+1 за добу);
• 4 пускові установки ОТРК/ТРК.
Дані втрат ворога постійно уточняються, оскільки підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій.
Як інформували в Генеральному штабі ЗСУ, ворог зараз перегруповується та зосереджує зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні.
Також повідомлялося, що війська РФ частково відводять окремі підрозділи з Київської та Чернігівської областей.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ