Россияне продолжают частичный отвод подразделений с территории Киевской и Черниговской областей.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 30 марта. По их данным, у захватчиков есть существенные проблемы с состоянием боевой техники.

— В 163 танковом полку обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Ее планируют транспортировать на временно оккупированные территории Донецкой области для дальнейшего восстановления, — отметили в Генштабе.

Противник продолжает нести значительные потери. В пункте дислокации 83 отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими. Их число составляет более 200 человек.

Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины. Хотя предоставляет территорию для размещения подразделений Вооруженных сил РФ, аэродромную и транспортную сети, а также места для размещения пусковых установок крылатых и баллистических ракет.

Также Беларусь предоставляет российским оккупантам свои больницы и медиков. В течение последних суток в населенный пункт Наровля Гомельской области постоянно доставляют россиян с различными травмами.