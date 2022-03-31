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Факты / Украина

Украинские депутаты считают, что мирные переговоры с Россией не являются реальными

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Украинские депутаты считают, что мирные переговоры с Россией не являются реальными

Делегация украинских законодателей, посетившая Вашингтон, округ Колумбия, заявила, что считает, что Россия просто использует мирные переговоры с Украиной как дымовой занавес для своих сил для перегруппировки и изменения стратегии в Украине.

— На данный момент эти мирные переговоры далеки от настоящих переговоров, — сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель парламентского комитета Украины по интеграции Украины в Европейский Союз, небольшой группе журналистов на круглом столе, организованном Немецким фондом Маршалла.

— Безусловно, я думаю, что Путин использует это как дымовую завесу, выигрывая время, чтобы перегруппироваться… и посылая лживые сообщения всему миру, — сказала она.

— Мы считаем, что это не настоящие мирные переговоры, — сказала народный депутат Анастасия Радина, которая возглавляет парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики.

– Мы чувствуем, что то, что делает Россия, пытается сохранить лицо. Мол, они выводят войска из Киевской области. Это неправда по одной простой причине. Они не выводятся… Их выгнали, – добавила Анастасия Радина.

Радина отметила, что есть только один выход из войны – победа Украины.

Их замечания прозвучали через день после того, как Министерство обороны России заявило, что решило резко снизить боевые действия вокруг Киева и Чернигова. Официальные лица США, включая президента Джо Байдена, остаются скептически настроенными на это объявление.

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Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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