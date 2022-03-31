Українські депутати вважають, що мирні переговори з Росією не є реальними

Делегація українських законодавців, яка відвідала Вашингтон, округ Колумбія, у середу заявила, що вважає, що Росія просто використовує мирні переговори з Україною як димову завісу для своїх сил для перегрупування та зміни стратегії в Україні.

– На даний момент ці мирні переговори далекі від справжніх переговорів, – сказала Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова парламентського комітету України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, невеличкій групі журналістів на круглому столі, організованому Німецьким фондом Маршалла.

– Безумовно, я думаю, що Путін використовує це як димову завісу, виграючи час, щоб перегрупуватися… і посилаючи неправдиві брехливі повідомлення всьому світу, – сказала вона.

– Ми вважаємо, що наразі це не справжні мирні переговори, – сказала народний депутат Анастасія Радіна, яка очолює парламентський комітет з питань антикорупційної політики.

– Ми відчуваємо, що те, що робить Росія, намагається зберегти обличчя. Мовляв, вони виводять війська з Київської області. Це неправда з однієї простої причини. Вони не виводяться… Їх вигнали, – додала Анастасія Радіна.

Радіна зазначила, що є лише один вихід із війни – перемога України.

Їхні зауваження прозвучали через день після того, як Міністерство оборони Росії заявило, що вирішило різко зменшити бойові дії навколо Києва та Чернігова. Офіційні особи США, включаючи президента Джо Байдена, залишаються скептично налаштованими до цього оголошення.