Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжуватиме постачати Києву військову допомогу, щоб захищатися від російської агресії. – Ми продовжуватимемо зберігати жорсткі санкції. Ми продовжимо надавати українським військовим можливість захищати себе та продовжимо уважно стежити за тим, що відбувається, – зазначив він. Водночас Байден не може поки що оцінювати заяви Росії про “скорочення” наступальних дій у напрямку Києва та Чернігова.

– Побачимо. Я нічого не бачу в цьому, доки не побачу, які їхні дії. Подивимося, чи вони виконають те, що пропонують, – зазначив глава США.

Раніше за підсумками російсько-українських переговорів у Стамбулі заступник міністра оборони РФ, генерал-полковник Олександр Фомін заявив, що російська військова активність на Київському та Чернігівському напрямках буде скорочена з метою підвищення взаємної довіри та створення умов для подальшого ведення переговорів.