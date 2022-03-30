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Санкції та постачання зброї збережуться: Байден про переговори України та РФ

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон продовжуватиме постачати Києву військову допомогу, щоб захищатися від російської агресії.

– Ми продовжуватимемо зберігати жорсткі санкції. Ми продовжимо надавати українським військовим можливість захищати себе та продовжимо уважно стежити за тим, що відбувається, – зазначив він.

Водночас Байден не може поки що оцінювати заяви Росії про “скорочення” наступальних дій у напрямку Києва та Чернігова.

– Побачимо. Я нічого не бачу в цьому, доки не побачу, які їхні дії. Подивимося, чи вони виконають те, що пропонують, – зазначив глава США.

Раніше за підсумками російсько-українських переговорів у Стамбулі заступник міністра оборони РФ, генерал-полковник Олександр Фомін заявив, що російська військова активність на Київському та Чернігівському напрямках буде скорочена з метою підвищення взаємної довіри та створення умов для подальшого ведення переговорів.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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