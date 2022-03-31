Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 36 день войны
Убили Убили
148 детей
Ранили Ранили
>232 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 179 взрослых
Факты / Украина

Интерактивная карта боевых действий: где в Украине идут бои

Татьяна Забожко редактор ленты
Втрати техніки РФ

За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 31.03.2022

Карта боевых действий в Украине

Карта бойових дій в Україні_29.03.2022

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 30 марта 2022 года

Вооруженные силы Российской Федерации перебросили в Украину с оккупированных территорий Грузии два подразделения военных баз, входящих в состав Южного военного округа.

Из подразделения 4 военной базы из Цхинвальского района Южной Осетии было отправлено около 1,2 тыс. российских и осетинских военных в составе трех батальонных тактических групп.

Из подразделения 7 абхазской военной базы сформировали две батальонные тактические группы, в ряды которых вошли 800 человек.

Параллельно с комплектованием сил войска РФ не прекращают обстрелы украинских городов. Так, около 06.30 30 марта россияне открыли огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам одного из районов Лисичанска Луганской области.

Информация о количестве погибших и раненых уточняется.

В Великой Белозерке Запорожской области подразделения российских оккупантов сосредоточили свои силы вдоль всего населенного пункта и расположили технику между жилыми домами.

На подступах к Мелитополю захватчики оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.

Потери россиян в Украине по состоянию на 30 марта 2022 года

  • около 17,3 тыс. личного состава,
  • 605 танков,
  • 1 723 боевые бронированные машины,
  • 305 единиц артиллерийских систем,
  • 96 единиц реактивных систем залпового огня,
  • 54 единицы средств противовоздушной обороны,
  • 131 самолет,
  • 131 вертолет,
  • 1 184 единицы автомобильной техники,
  • семь кораблей (катеров),
  • 75 цистерн с горюче-смазочными материалами,
  • 81 беспилотник оперативно-тактического уровня,
  • 21 единица специальной техники,
  • четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ

 

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Читайте: Карта воздушных тревог в Украине - онлайн

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка