За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 31.03.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 30 марта 2022 года
Вооруженные силы Российской Федерации перебросили в Украину с оккупированных территорий Грузии два подразделения военных баз, входящих в состав Южного военного округа.
Из подразделения 4 военной базы из Цхинвальского района Южной Осетии было отправлено около 1,2 тыс. российских и осетинских военных в составе трех батальонных тактических групп.
Из подразделения 7 абхазской военной базы сформировали две батальонные тактические группы, в ряды которых вошли 800 человек.
Параллельно с комплектованием сил войска РФ не прекращают обстрелы украинских городов. Так, около 06.30 30 марта россияне открыли огонь из тяжелого вооружения по жилым кварталам одного из районов Лисичанска Луганской области.
Информация о количестве погибших и раненых уточняется.
В Великой Белозерке Запорожской области подразделения российских оккупантов сосредоточили свои силы вдоль всего населенного пункта и расположили технику между жилыми домами.
На подступах к Мелитополю захватчики оборудовали блокпосты и усилили пропускной режим.
Потери россиян в Украине по состоянию на 30 марта 2022 года
- около 17,3 тыс. личного состава,
- 605 танков,
- 1 723 боевые бронированные машины,
- 305 единиц артиллерийских систем,
- 96 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 131 самолет,
- 131 вертолет,
- 1 184 единицы автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 75 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 81 беспилотник оперативно-тактического уровня,
- 21 единица специальной техники,
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
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Фото: Генеральный штаб ВСУ