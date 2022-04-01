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Факти / Україна

Окупанти виводять підрозділи та вивозять награбоване: інформація від Генштабу

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти виводять підрозділи та вивозять награбоване: інформація від Генштабу

Російські війська продовжують частково відводити свої підрозділи з півночі Київської області у бік державного кордону з Білоруссю. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, фіксуються колони техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), які російські загарбники викрали у місцевого населення. А ще противник вивозить награбоване майно.

– На тимчасово зайнятих територіях ворог обмежує рух цивільного населення, використовує будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримує в заручниках людей, – наголошують у Генштабі.

В окремих районах, тимчасово окупованих ворогом, загарбники намагаються змусити підприємців та населення перейти на розрахунок за товари та послуги у російських рублях.

Об’єднані сили на Донецькому та Луганському напрямках за добу відбили сім ворожих атак, знищили три танки, два бронетранспортери, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи. Також збили БПЛА типу Орлан-10.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники, ймовірно, найближчим часом намагатимуться зберегти військову присутність з веденням бойових дій у південних та східних регіонах України.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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