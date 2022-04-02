Российская Федерация отвела около 20% своих боевых подразделений в противоположное от столицы направление.

Об этом вечером 1 апреля в своей сводке сообщил глава военной администрации Киева Николай Жирнов.

Так, по его словам, российские войска ни на одном из направлений не достигли своей цели, более того, враг не может проводить наступление одновременно на всех направлениях.

– Около 20% своих подразделений враг отвел от столицы, – написал глава ВАК.

Николай Жирнов сообщил, что враг продолжает наносить ракетные удары по позициям украинских военных и инфраструктуре города, поэтому опасность для населения остается.

Он добавил, что в столице продолжают работу коммунальщики, транспортники, спасатели и медики, а военная администрация продолжает помогать с эвакуацией населения.

Ранее о том, что РФ отвела около 20% своих войск к северу от Киева, сообщали в Пентагоне. В оборонном ведомстве США считают, что это не полноценный отвод, а скорее передислокация враждебных для Украины войск.

Фото: Командование сил поддержки ВСУ

Источник: Военная администрация Киева