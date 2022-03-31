Якщо РФ серйозно ставиться до своїх заяв про деескалацію, то відведе війська – Пентагон

Деякі російські сили, які раніше рухалися у бік Києва, передислокуються та прямують до Білорусі.

Про це повідомив представник Пентагону Джон Кірбі.

У Міністерстві оборони США заявили, що за останню добу близько 20% російських військ, які рухалися в київському напрямку, “передислокувалися”, а деякі вирушили до Білорусі.

– За нашою оцінкою, як ми й казали вчора, вони збираються переобладнати ці війська, поповнити їх запаси та, можливо, використати їх в інших місцях в Україні, – сказав представник Пентагону.

Він додав, що США не мають даних про те, що перестановка військ РФ відбувається з якоюсь конкретикою.

Джон Кірбі заявив, що якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, то вона має відправити ці військові сили “у свій рідний гарнізон”.

Він також заявив, що російські сили, як і раніше, атакують Київ бомбардуваннями, артилерійським вогнем, а також авіаударами.

Представник Пентагону уточнив, що Міністерство оборони США спостерігає передислокацію сил зі складу російських військ, які атакували українську столицю з півночі та північного заходу, а також те, що деякі російські сили передислокуються зі складу сил, розгорнутих проти Чернігова та Сум до Білорусі.

Напередодні, 29 березня, речник Пентагону Джон Кірбі вже казав про передислокацію ворожих для України військ, внаслідок чого Росія може почати новий наступ на інших напрямках.