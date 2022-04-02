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Факти / Україна

Ворог відвів 20% підрозділів від столиці, але небезпека залишається – голова ВАК

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ворог відвів 20% підрозділів від столиці, але небезпека залишається – голова ВАК

Російська Федерація відвела близько 20% своїх підрозділів військ у протилежний від столиці напрямок.

Про це увечері 1 квітня повідомив у своєму зведенні очільник військової адміністрації Києва Микола Жирнов.

Так, за його словами російські війська на жодному з напрямків не досягнули своєї мети, більше того, ворог не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках.

– Близько 20% своїх підрозділів ворог відвів від столиці, – написав очільник ВАК.

Микола Жирнов повідомив, що ворог продовжує завдавати ракетних ударів по позиціях українських військових та інфраструктурі міста, тому небезпека для населення залишається.

Він додав, що у столиці продовжують свою роботу комунальники, транспортники, рятувальники та медики, а військова адміністрація продовжує допомагати з евакуацією населення.

Раніше про те, що РФ відвела близько 20% своїх військ на північ від Києва, повідомляли у Пентагоні. У оборонному відомстві США вважають, що це не є повноцінним відведенням, а скоріше передислокацією ворожих для України військ.

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Обстріли Харкова та відведення військ РФ з Київщини: ситуація в регіонах на 1 квітня

Фото: Командування сил підтримки ЗСУ

Джерело: Військова адміністрація Києва

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