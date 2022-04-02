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Факти / Україна

РФ частково відводить війська з району Чорнобиля до Білорусі – Генштаб ЗСУ

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
російський солдат

З району Чорнобиля російські війська частково відводять свої сили на територію РФ через Білорусь. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

– З району Чорнобиля до населених пунктів, що розташовані на території республіки білорусь виводяться окремі підрозділи 5-ї, 29-ї та 35-ї загальновійськових армій Східного військового округу та 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, ймовірно, з подальшим переміщенням до Бєлгородської області, – йдеться в повідомленні.

Війська РФ недостатньо сильні для того, щоб атакувати Україну на всіх фронтах і продовжувати наступ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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