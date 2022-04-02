Уже 37 дней продолжается героическое сопротивление Украины полномасштабному вторжению РФ. Путинская армия рассчитывала на блицкриг – скорый захват Киева и территории нашей страны. Вместо этого враг продолжает нести рекордные потери.

Вражеские войска уже потеряли около 17,7 тыс. военнослужащих личного состава и сотни единиц техники.

С 24 февраля, дня начала полномасштабной войны, украинская армия ликвидировала, по меньшей мере, семь российских генералов, а также других военных российских чинов.

Что известно о потерях среди офицеров армии РФ – далее в материале.

Каких генералов потеряла армия РФ в Украине

• Генерал-майор Магомед Тушаев

В первые же дни войны под Гостомелем (Киевская область) украинские военные разгромили колонну 141 моторизированного полка Национальной гвардии Чечни.

Тогда был ликвидирован командир этого элитного кадыровского полка Магомед Тушаев. Он был приближен к главе Чечни Рамзану Кадырову.

Как известно, кадыровцы выполняют функции личной охраны (гвардии) Кадырова. В виде 141 специального моторизированного полка они входят в состав войск Нацгвардии РФ (Росгвардии).

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сводный отряд кадыровцев численностью более 1 200 человек зашел на территорию нашего государства в первый день полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, через зону отчуждения Чернобыльской АЭС (т.е. с территории Беларуси).

В разведке подтвердили, что Магомед Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141 моторизированного полка Нацгвардии Чечни.

Подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили его 26 февраля 2022 года в районе Гостомеля.

Магомед Тушаев (слева)

Впоследствии в СМИ со ссылкой на данные разведки публиковалась информация, что ВСУ 26 февраля уничтожили ударную группировку кадыровцев, целью которой было убийство президента Украины Владимира Зеленского.

О том, что кадыровцы готовили спецоперацию по убийству Зеленского, сообщал и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подтвердил, что вся элитная группа кадыровцев была уничтожена.

• Генерал-майор Виталий Герасимов

В начале марта во время боев возле Харькова украинские военные ликвидировали еще одного генерал-майора российской армии – Виталия Герасимова.

Он был начальником штаба, первым заместителем командующего 41 армией Центрального военного округа РФ (г. Новосибирск). О ликвидации Герасимова в ГУР Минобороны сообщили 7 марта.

Известно, что Герасимов участвовал во второй чеченской войне, военной операции РФ в Сирии, а также в незаконном захвате украинского Крыма. Он даже получил медаль “за возвращение Крыма”.

Герасимов был включен в базу украинского сайта Миротворец. В 2013-2014 годах он был командиром 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая принадлежит к составу так называемых “миротворческих” российских войск. Эта бригада засветилась в боевых действиях на Донбассе.

• Генерал-майор Андрей Колесников

О ликвидации генерал-майора Андрея Колесникова в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ проинформировали 11 марта.

Колесников был командующим 29 общевойсковой армией сухопутных войск Восточного военного округа РФ (г. Чита).

Колесников был назначен командующим 29 общевойсковой армией в конце 2021 года. До этого он был командиром Кантемировской танковой дивизии.

• Генерал-майор Андрей Суховецкий

Генерал-майор Андрей Суховецкий был заместителем командующего 41 армией Центрального военного округа РФ (г. Новосибирск).

Это один из самых высоких российских военнослужащих, погибших в войне в Украине. Факт гибели даже был признан на официальном уровне в РФ.

Суховецкий окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Академию Генштаба РФ.

Суховецкий был назначен заместителем командующего 41 армией осенью 2021 года. До этого он в течение трех лет командовал седьмой десантно-штурмовой дивизией в Новороссийске.

Как командир 217-го гвардейского парашютно-десантного полка, Суховецкий участвовал в захвате украинского Крыма Россией, а впоследствии – в военной “операции” РФ в Сирии.

Суховецкий был награжден рядом орденов и медалей, в том числе “за возвращение Крыма”.

Точная дата и место его ликвидации неизвестны. Есть данные, что это произошло 28 февраля под Мариуполем.

• Генерал-майор Олег Митяев

Генерал-майор Олег Митяев был командиром 150-й мотострелковой дивизии Сухопутных войск РФ (г. Новочеркасск).

Он был ликвидирован 15 марта под Мариуполем. О смерти Митяева сообщил полк Азов (отдельный отряд спецназначения Азов Нацгвардии, который защищает Мариуполь).

Олег Митяев – уроженец Оренбурга. Он окончил Военную академию имени Фрунзе и Академию Генштаба РФ.

В 1995-2007 годах занимал должности от командира взвода до начальника разведки штаба десантно-штурмового полка воздушно-десантной дивизии Северокавказского военного округа РФ.

Впоследствии служил на руководящих должностях в 31 отдельной десантно-штурмовой бригаде, а также был командиром 11 отдельной десантно-штурмовой бригады.

По информации контрразведки СБУ, в октябре 2015 – ноябре 2016 годов Олег Митяев под позывным “Баркас” и по фальшивым документам воевал против украинской армии на Донбассе (сначала под фамилией прикрытия как полковник Николай Дигало, а затем как генерал-майор Николай Варавва).

Митяев возглавлял первую отдельную мотострелковую бригаду террористической группировки “ДНР”. Военное звание генерал-майор он получил как раз во время командования боевиками. Митяев “прославился” уничтожением и хищением инфраструктуры на Донбассе.

Впоследствии Митяев командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а также занимал должность заместителя командующего группировкой войск РФ в Сирии.

Как недавно сообщил в одном из интервью советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, Митяев “прославился” очень жестоким отношением к украинцам.

– Если убивают генерал-майора элитной 150-й дивизии Олега Митяева – экспериментальная дивизия с двумя танковыми полками, хорошо обученными, – это показатель. Митяев прославился очень жестоким обращением с местным населением без разбора, – отметил Арестович.

• Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев

Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был ликвидирован 18 марта во время удара по аэродрому в Чернобаевке (Херсонская область).

Тогда Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт 8 гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа РФ, командующим которой был Мордвичев.

Ранее он командовал 28-й отдельной мотострелковой бригадой Центрального военного округа РФ. В 2017 году был начальником Южно-Сахалинского гарнизона, а в 2018 году – первым заместителем командующего и начальником штаба 41 общевойсковой армии РФ.

Известно, что он принимал парад к 9 мая в Южно-Сахалинске, а также командовал парадами в Новосибирске и Волгограде.

• Генерал-лейтенант Яков Резанцев

Командующего 49 общевойсковой армией Южного военного округа РФ Якова Резанцева украинские военные ликвидировали также на аэродроме в Чернобаевке. О его смерти стало известно 25 марта.

Резанцев родился в 1973 году в Алтайском крае РФ. Командовал 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой РФ, 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.

В августе 2020 года стал командующим 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ (Ставрополь). В 2021 году получил звание генерал-лейтенанта.

Известно, что он участвовал в военных действиях Сирии.

Стоит отметить, что командование армии РФ с начала полномасштабной войны в Украине также потеряло несколько генералов из-за ранений и увольнений.

По информации Генерального штаба ВСУ, речь идет о:

• командующем 1 танковой армией, генерал-лейтенанте Сергее Киселе, которого сняли с должности;

• командующем 6 общевойсковой армией, генерал-лейтенанте Владиславе Ершове (снят с должности, арестован);

• начальнике штаба – заместителе командующего 35 общевойсковой армией, генерал-майоре Сергее Ныркове (был тяжело ранен);

• начальнике штаба – заместителе командующего 36 общевойсковой армией, генерал-майоре Андрее Серицком (был тяжело ранен);

• командующем 58 общевойсковой армией, генерал-лейтенанте Михаиле Зусько (снят с должности и арестован).

Не только генералы

С 24 февраля в Украине были ликвидированы не только российские генералы, но и другие офицеры из командования армии РФ.

Так, 5 марта в Генеральном штабе ВСУ проинформировали об уничтожении командира 247 гвардейского десантно-штурмового полка Южного военного округа ВС РФ, полковника Константина Зизевского.

10 марта украинская разведка сообщила о ликвидации во время боевых действий в Броварском районе Киевской области командира 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии Центрального военного округа РФ, полковника А. Захарова.

15 марта Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины проинформировал о ликвидации еще шести офицеров, отметив, что список неполный: полковников Андрея Захарова, Сергея Порохни, Игоря Николаева, а также подполковников Юрия Агаркова, Дмитрия Софронова, Михаила Ермолина.

Известно, что полковник Игорь Николаев был командиром 252-го гвардейского мотострелкового полка третьей мотострелковой дивизии РФ. Он был ликвидирован в Харьковской области 15 марта.

В то же время Юрий Агарков был командиром 33 мотострелкового полка гвардии, а Сергей Порохня – командиром 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады ВС РФ.

Дмитрий Сафронов был командиром 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ (был ликвидирован во время боев в Харьковской области).

17 марта в ВСУ проинформировали об уничтожении командира 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов (Кострома), полковника Сергея Сухарева. В 2014 году он был командиром БТГр (батальонно-тактической группы), расстрелявшей колонны украинских воинов под Иловайском.

20 марта Сухопутные войска ВСУ подтвердили ликвидацию Андрея Палия – заместителя командующего Черноморским флотом РФ, капитана первого ранга.

Кроме того, украинские военные ликвидировали командира бригады российской морской пехоты полковника Алексея Шарова. Его подразделение хотело штурмовать Одессу.

А в боях под Харьковом украинская армия ликвидировала Дениса Курило – российского полковника, командира 200-й отдельной мотострелковой бригады (Печенга).