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Факты / Украина

Стреляли кассетными боеприпасами из Смерчей – Вилкул об обстреле окрестностей Кривого Рога

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріл околиць Кривого Рогу із Смерчів касетними боєприпасами

Ночью 2 апреля российские военные обстреляли окресности Кривого Рога запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами из Смерчей.

Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ вражеские ракеты попали в гражданский сектор в пределах Кривого Рога.

– Кроме заправки на въезде в Ингулец, ракеты попали в жилые дома частного сектора, а также в периметр одного учебного заведения, – заметил глава РВА.

Александр Вилкул добавляет: захватчики применили Смерчи, потому что после освобождения десятка сел Херсонской области Градами в город уже не достают.

– Слава Богу, жители этих домов выполнили распоряжение военной администрации об эвакуации, потому пострадавших нет.

Еще раз обращаюсь ко всем: если есть эвакуационное или любое другое распоряжение, его нужно выполнять, потому что речь идет о безопасности, – отмечает глава Криворожской военной администрации.

После обстрела главы городской и областной военных администрации – Александр Вилкул и Валентин Резниченко – договорились об укреплении обороны.

Кроме окрестностей Кривого Рога, ночью российские ракеты попали в инфраструктурный объект в Днепре.

Последний получил серьезные разрушения. Два человека ранены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул

Фото: Александр Вилкул

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