Ночью 2 апреля российские военные обстреляли окресности Кривого Рога запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами из Смерчей.
Об этом сообщил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
По его словам, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ вражеские ракеты попали в гражданский сектор в пределах Кривого Рога.
– Кроме заправки на въезде в Ингулец, ракеты попали в жилые дома частного сектора, а также в периметр одного учебного заведения, – заметил глава РВА.
Александр Вилкул добавляет: захватчики применили Смерчи, потому что после освобождения десятка сел Херсонской области Градами в город уже не достают.
– Слава Богу, жители этих домов выполнили распоряжение военной администрации об эвакуации, потому пострадавших нет.
Еще раз обращаюсь ко всем: если есть эвакуационное или любое другое распоряжение, его нужно выполнять, потому что речь идет о безопасности, – отмечает глава Криворожской военной администрации.
После обстрела главы городской и областной военных администрации – Александр Вилкул и Валентин Резниченко – договорились об укреплении обороны.
Кроме окрестностей Кривого Рога, ночью российские ракеты попали в инфраструктурный объект в Днепре.
Последний получил серьезные разрушения. Два человека ранены.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 38-е сутки.
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Источник: Александр Вилкул
Фото: Александр Вилкул