Стріляли касетними боєприпасами із Смерчів – Вілкул про обстріл околиць Кривогу Рогу

Уночі 2 квітня російські військові обстріляли межі Кривого Рогу забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами із Смерчів.

Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

За його словами, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ ворожі ракети поцілили до цивільного сектору в межах Кривого Рогу.

– Окрім заправки на в’їзді до Інгульця, ракети влучили в житлові будинки приватного сектору, а також у периметр одного навчального закладу, – зауважив очільник РВА.

Олександр Вілкул додає: загарбники застосували Смерчі, тому що після визволення десятка сіл Херсонської області Градами до міста вже не дістають.

– Слава Богу, жителі цих будинків виконали розпорядження військової адміністрації про евакуацію, тому постраждалих немає. Ще раз звертаюся до всіх: якщо є евакуаційне або будь-яке інше розпорядження, його треба виконувати, бо йдеться про безпеку, – наголошує очільник Криворізької військової адміністрації.

Після обстрілу голови міської та обласної військових адміністрації – Олександр Вілкул та Валентин Резніченко – домовились про зміцнення оборони.

Крім околиць Кривого Рогу, уночі російські ракети влучили також в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі.

Останній зазнав серйозних руйнувань. Двоє людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул

Фото: Олександр Вілкул