Стріляли касетними боєприпасами із Смерчів – Вілкул про обстріл околиць Кривогу Рогу

Уночі 2 квітня російські військові обстріляли межі Кривого Рогу забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами із Смерчів.
Про це повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
За його словами, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ ворожі ракети поцілили до цивільного сектору в межах Кривого Рогу.
– Окрім заправки на в’їзді до Інгульця, ракети влучили в житлові будинки приватного сектору, а також у периметр одного навчального закладу, – зауважив очільник РВА.
Олександр Вілкул додає: загарбники застосували Смерчі, тому що після визволення десятка сіл Херсонської області Градами до міста вже не дістають.
– Слава Богу, жителі цих будинків виконали розпорядження військової адміністрації про евакуацію, тому постраждалих немає.
Ще раз звертаюся до всіх: якщо є евакуаційне або будь-яке інше розпорядження, його треба виконувати, бо йдеться про безпеку, – наголошує очільник Криворізької військової адміністрації.
Після обстрілу голови міської та обласної військових адміністрації – Олександр Вілкул та Валентин Резніченко – домовились про зміцнення оборони.
Крім околиць Кривого Рогу, уночі російські ракети влучили також в інфраструктурний об’єкт у Дніпрі.
Останній зазнав серйозних руйнувань. Двоє людей дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.
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Джерело: Олександр Вілкул
Фото: Олександр Вілкул