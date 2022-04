За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.

Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине на 01.04.2022

Карта боевых действий в Украине

Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 2 апреля 2022 года

По информации Генштаба ВСУ, к утру 2 апреля вражеские войска продолжают отступать на некоторых направлениях. Вероятно, позже они станут усилением оккупационных войск для наступления на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.

Также отмечается передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.

1 апреля российские оккупационные войска отводил часть своих подразделений с севера Киевской области в сторону белорусской границы. Кроме собственной военной техники в колоннах замечены легковые и грузовые автомобили, автобусы, угнанные террористами у жителей временно занятых городов. Также они увозят и награбленное имущество.

Во временно оккупированных городах россияне продолжают терроризировать местное население и хотят ввести расчет в рублях.

В Черниговской области продолжаются бои у города. Накануне ВСУ освободили несколько сел недалеко от Чернигова, в киевском направлении. Интенсивность обстрелов города за сутки снизилась.

На Донетчине широких наступательных действий со стороны противника не происходило, а обстрелы по всей линии столкновения продолжаются. За сутки среди гражданских 7 погибших, среди них один ребенок и 22 раненых. Самые сильные обстрелы и разрушения: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Угледар. Марьинку с утра пыталась штурмовать вражеская пехота, ВСУ отражают атаки.

Мариуполь заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город не зашел — российский оккупант не пускает.

В Луганской области идут мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной. Повреждены 20 объектов, среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, объекты инфраструктуры. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошкивки. Спасены из пламени 4 человека.

В Харькове увеличилась интенсивность обстрелов, вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет. Продолжаются обстрелы жилых районов. По области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из населенных пунктов района эвакуируют людей, за вчера – 2500 тысяч.

Ночью обстрелы Николаевского района. Продолжаются спасательно-розыскные работы после ракетного удара в Николаеве, по последним данным жертвами стали уже 27 человек.

В Херсонской области продолжаются взрывы и выстрелы. На границе с Николаевской и Днепропетровской областями за последние сутки велись боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах местных жителей. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.

Потери россиян в Украине по состоянию на 1 апреля 2022 года

около 17,7 тыс. личного состава,

625 танков,

1 751 боевых бронированных машин,

316 единиц артиллерийских систем,

96 единиц реактивных систем залпового огня,

54 единицы средств противовоздушной обороны,

143 самолетов,

131 вертолет,

1 220 единица автомобильной техники,

семь кораблей (катеров),

76 цистерн с горюче-смазочными материалами,

85 беспилотника оперативно-тактического уровня,

24 единицы специальной техники.

четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.

Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генеральный штаб ВСУ