За более чем месяц полномасштабной войны в Украине российские войска контролируют лишь отдельные пути, а не территории.
Факты ICTV предлагают вниманию карту боевых действий от Institute for the study of war и CTP, которая условно отражает ситуацию в городах Украины.
Интерактивная карта боевых действий в Украине на 01.04.2022
Карта боевых действий в Украине
Ситуация на фронте в Украине по состоянию на 2 апреля 2022 года
По информации Генштаба ВСУ, к утру 2 апреля вражеские войска продолжают отступать на некоторых направлениях. Вероятно, позже они станут усилением оккупационных войск для наступления на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях.
Также отмечается передислокация российских войск и подразделений так называемой Приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины.
1 апреля российские оккупационные войска отводил часть своих подразделений с севера Киевской области в сторону белорусской границы. Кроме собственной военной техники в колоннах замечены легковые и грузовые автомобили, автобусы, угнанные террористами у жителей временно занятых городов. Также они увозят и награбленное имущество.
Во временно оккупированных городах россияне продолжают терроризировать местное население и хотят ввести расчет в рублях.
В Черниговской области продолжаются бои у города. Накануне ВСУ освободили несколько сел недалеко от Чернигова, в киевском направлении. Интенсивность обстрелов города за сутки снизилась.
На Донетчине широких наступательных действий со стороны противника не происходило, а обстрелы по всей линии столкновения продолжаются. За сутки среди гражданских 7 погибших, среди них один ребенок и 22 раненых. Самые сильные обстрелы и разрушения: Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Угледар. Марьинку с утра пыталась штурмовать вражеская пехота, ВСУ отражают атаки.
Мариуполь заблокирован, но борется. Ни один гуманитарный груз в город не зашел — российский оккупант не пускает.
В Луганской области идут мощные обстрелы Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Кременной. Повреждены 20 объектов, среди них 9 многоквартирных и 9 частных жилых домов, объекты инфраструктуры. От огня россиян погибли 2 человека в Северодонецке. Пострадали жители Лисичанска и Тошкивки. Спасены из пламени 4 человека.
В Харькове увеличилась интенсивность обстрелов, вечером ракета попала в центральную часть города. По предварительным данным, жертв нет. Продолжаются обстрелы жилых районов. По области продолжаются бои на Изюмском направлении. Из населенных пунктов района эвакуируют людей, за вчера – 2500 тысяч.
Ночью обстрелы Николаевского района. Продолжаются спасательно-розыскные работы после ракетного удара в Николаеве, по последним данным жертвами стали уже 27 человек.
В Херсонской области продолжаются взрывы и выстрелы. На границе с Николаевской и Днепропетровской областями за последние сутки велись боевые действия. Местные жители сообщают об уничтоженной инфраструктуре, домах местных жителей. Эти районы находятся на грани гуманитарной катастрофы.
Потери россиян в Украине по состоянию на 1 апреля 2022 года
- около 17,7 тыс. личного состава,
- 625 танков,
- 1 751 боевых бронированных машин,
- 316 единиц артиллерийских систем,
- 96 единиц реактивных систем залпового огня,
- 54 единицы средств противовоздушной обороны,
- 143 самолетов,
- 131 вертолет,
- 1 220 единица автомобильной техники,
- семь кораблей (катеров),
- 76 цистерн с горюче-смазочными материалами,
- 85 беспилотника оперативно-тактического уровня,
- 24 единицы специальной техники.
- четыре пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса.
Полномасштабная война в Украине продолжается с около 05.00 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.
Вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Генеральный штаб ВСУ