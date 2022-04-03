В Буче оккупанты перед убийством связывали детей и насиловали девочек до 10 лет

В Буче Киевской области российские захватчики перед убийством связывали детей и насиловали девочек до 10 лет. Об этом сообщил журналист Евгений Спирин.

— У некоторых убитых детей связаны руки. Дети. Связывали детей. Застреленные собаки. Убитые женщины. Девочки до 10 лет с порванными влагалищами. Ирпень, Буча, Дмитровка. Как с этим жить и стоит ли вообще жить? Как это объяснить? Как? Их не должно существовать. Их надо уничтожить всех. Всех до одного, — написал он.

Во время захвата Киевской области русские военные убивали мирных жителей и не давали им возможности уехать с оккупированных территорий. Их тела хаотично были разбросаны по улицам, а на многих были белые повязки, что свидетельствовало, что они безоружны.

Ранее городской голова Бучи сообщил, что была найдена братская могила, в которой похоронены 280 человек, но подсчеты погибших еще продолжаются. С 31 марта город находится под контролем украинских военных, однако после врагов он сильно разрушен.