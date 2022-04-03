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Факты / Украина

“Резня в Буче”: реакция мира на последствия российского вторжения на Киевщину

Илья Нежигай редактор ленты
Ірпінь під час війни

После отхода российских войск из Киевской области туда начали заходить украинские Вооруженные силы и представители прессы, чтобы занять эти населенные пункты и осветить последствия российского вторжения в этом регионе.

На улицах освобожденных Украиной городов и сел были найдены множество трупов мирного населения, массовые захоронения гражданских, жилые дома были разграблены, а российская армия оставила трупы своих солдат посреди улиц.

Мэр Бучи ранее сообщил, что была найдена братская могила, в которой похоронены 280 человек, но подсчеты погибших в городе еще ведутся.

А в поселке Мотыжин Киевской области нашли тело похищенной россиянами старосты села Ольги Сухенко. Вместе с ней погибли ее муж Игорь и сын Александр.

Факты ICTV собрали несколько реакций публичных лиц мирового сообщества на последствия, которые принесла в Украину война, начатая Россией.

Так, посол Украины в Австрии Александр Щерба написал, что после увиденного все российское можно отождествлять с варварством.

— Вчера был хороший день — Россию прогнали из Киевской области. Сегодня плохой день: мы увидели, что она оставила после себя. Как человек, для которого русский язык является одним из родных, и которому нравится российская культура, я буквально потерял дар речи. Забудьте Толстого и Чайковского. Россия теперь означает варварство, — написал он на своей странице в Twitter.

Болгарский журналист-расследователь Христо Грозев, который активно освещает вторжение войск РФ в Украину, выложил фотографии последствий того, что принесло в Украину российское “освобождение”.

— Помимо причиненных человеческих страданий, осознает ли средний российский гражданин реальную цену, которую ему/ей придется платить в качестве репараций всю оставшуюся жизнь?, — написал он.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (2006-2016 гг.) также обратился к наиболее влиятельным западным СМИ с требованием привлечь внимание мировых лидеров к ситуации в освобожденных городах и селах Киевской области.

— Каждое серьезное СМИ на Западе завтра утром должно спросить, что Шольц, Макрон, Орбан, Байден и др. хотят сказать о резне в Буче. И что они собираются с этим делать, — написал он, отметив в записи аккаунты NYT, Washington Post, Le Monde, FAZ и других крупных медиа.

Главный редактор немецкого издания BILD Йоханнес Бойе считает, что деньги Германии ни в каком виде более не должны поступать в Россию.

— Многие фотографии показывают, что во время отступления российская армия массово убивала мирных жителей, совершала военные преступления. Никакие немецкие деньги не должны больше поступать в Россию, — написал он в Twitter.

Политолог и руководитель киевского бюро Фонда им. Генриха Белля в Украине Сергей Сумленный отреагировал на фотокадры из освобожденных городов тем, что хочет обратиться с вопросами к немецкой политической элите.

— Российская армия покинула украинский город Буча, расстреляв, вероятно, сотни мирных жителей. Тела лежат вокруг со связанными руками. У меня есть вопросы к Шольцу, Меркель, Штайнмайеру, Маасу, Баербоку, Ламбрехту, Габриэлю, Платцеку и другим, — написал он.

Французский журналист телеканала France 2 Арнауд Комте, находящийся на месте событий, опубликовал снимок погибшей женщины.

— В руинах города Ирпень в Украине был сделан этот душераздирающий снимок. Молодая женщина убита снарядом при попытке бежать из дома. В ее руке брелок с ключами. В цветах Европы, — написал он.

Украинский общественный активист и блогер Сергей Стерненко, который сейчас воюет в рядах ВСУ, опубликовал фото последствий российского вторжения и призвал страны Запада предоставить оружие Украине.

— Это происходит в 2022 году в самом сердце Европы. Сколько еще мирных жителей должны убить и замучить русские, чтобы цивилизованные страны проснулись и начали давать нам серьезное оружие и прекратили всю торговлю с русскими?, — написал он.

Австралийский генерал-майор Мик Райан написал, что действия российского военного руководства преступны, а военнослужащие российской армии не заслуживают звания “солдат”

— Ужасные кадры из Бучи… МУС и другие органы проведут расследование, но российские командиры были халатны, этически коррумпированы и преступны. Буча показывает, что российская армия не является “профессиональной” и не заслуживает звания “солдат”. Российская военная трансформация с 2008 года явно ничего не изменила на человеческом уровне. Под блеском модного оборудования и умных лозунгов… скрывается гнилое ядро неряшливой и коррумпированной российской военной культуры, — написал он на своей странице в Twitter.

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Фото: Depositphotos

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