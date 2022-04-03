У Бучі у братських могилах вже поховали 280 людей. Місто перебуває під контролем українських військових, однак після ворогів воно сильно зруйноване, а вулиці вкриті тілами мертвих людей.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук французькій інформаційній агенції AFP.

– У Бучі ми вже поховали 280 осіб у братських могилах. Вулиці сильно зруйнованого міста усіяні трупами, – зазначив він.

Федорук розповів, що серед загиблих був навіть 14-річний хлопчик. На багатьох тілах були пов’язки, якими люди показували окупантам, що не мають зброї. За його словами, всі ці люди були розстріляні — їм стріляли в потилицю.

Також багатьох людей вбили, коли вони намагалися втекти з міста через річку Бучу, щоб опинитися на підконтрольній Києву території.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the ???????? barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022

Міський голова додав, що зараз неможливо сказати, скільки мирних жителів вбили російські війська.

Нагадаємо, що українські захисники відновили контроль над містом Буча. Населений пункт майже місяць утримували вороги.