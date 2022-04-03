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Факти / Україна / Суспільство

Місто зруйноване, на вулицях тіла закатованих: у Бучі у братській могилі поховали 280 людей

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Місто зруйноване, на вулицях тіла закатованих: у Бучі у братській могилі поховали 280 людей

У Бучі у братських могилах вже поховали 280 людей. Місто перебуває під контролем українських військових, однак після ворогів воно сильно зруйноване, а вулиці вкриті тілами мертвих людей.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук французькій інформаційній агенції AFP.

– У Бучі ми вже поховали 280 осіб у братських могилах. Вулиці сильно зруйнованого міста усіяні трупами, – зазначив він.

Федорук розповів, що серед загиблих був навіть 14-річний хлопчик. На багатьох тілах були пов’язки, якими люди показували окупантам, що не мають зброї. За його словами, всі ці люди були розстріляні — їм стріляли в потилицю.

Також багатьох людей вбили, коли вони намагалися втекти з міста через річку Бучу, щоб опинитися на підконтрольній Києву території.

Міський голова додав, що зараз неможливо сказати, скільки мирних жителів вбили російські війська.

Нагадаємо, що українські захисники відновили контроль над містом Буча. Населений пункт майже місяць утримували вороги.

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Джерело: AFP

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