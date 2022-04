У Бучі у братських могилах вже поховали 280 людей. Місто перебуває під контролем українських військових, однак після ворогів воно сильно зруйноване, а вулиці вкриті тілами мертвих людей.

Про це повідомив міський голова Анатолій Федорук французькій інформаційній агенції AFP.

Федорук розповів, що серед загиблих був навіть 14-річний хлопчик. На багатьох тілах були пов’язки, якими люди показували окупантам, що не мають зброї. За його словами, всі ці люди були розстріляні — їм стріляли в потилицю.

Також багатьох людей вбили, коли вони намагалися втекти з міста через річку Бучу, щоб опинитися на підконтрольній Києву території.

Dead civilians are seen near a highway 20 km outside of Kyiv. Under the blanket are 4-5 dead naked women whom the ???????? barbarians tried to burn right there on the side of the road. Photo by @mpalinchak#russiawarcrimes pic.twitter.com/QJxxznxte2

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 2, 2022