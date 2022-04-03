У Бучі окупанти перед вбивством зв’язували дітей та ґвалтували дівчат до 10 років

У Бучі Київської області російські загарбники перед вбивством зв’язували дітей та ґвалтували дівчат до 10 років. Про це повідомив журналіст Євген Спірін.

– У деяких убитих дітей зв’язані руки. Діти. Зв’язували дітей. Застрелені собаки. Вбиті жінки. Дівчатка до 10 років з порваними піхвами. Ірпінь, Буча, Дмитрівка. Як з цим жити і чи варто взагалі жити. Як це пояснити собі? Як? Їх не має існувати. Їх треба знищити всіх. Усіх до одного, – написав він.

Під час захоплення Київської області російські військові вбивали мирних жителів і не давали їм можливості виїхати із окупованих територій. Їхні тіла хаотично були розкидані вулицями, а на багатьох були білі пов’язки, що свідчило, що вони беззбройні.

Раніше міський голова Бучі повідомив, що була знайдена братська могила, в якій поховано 280 людей, але підрахунки загиблих ще тривають. З 31 березня місто перебуває під контролем українських військових, однак після ворогів воно сильно зруйноване.